Köln (SID) - Der Finne Kalle Rovanperä (Toyota) hat beim Auftakt der Rallye Kroatien dominiert und einen komfortablen Vorsprung herausgefahren. Der 21-Jährige gewann am Freitag sechs von acht Wertungsprüfungen, der Belgier Thierry Neuville (Hyundai) hat als erster Verfolger bereits 1:04,0 Minuten Rückstand. Dritter ist Ott Tänak (Lettland/Hyundai/+1:23,3).

Rovanperä hatte zuletzt die Rallye Schweden gewonnen und die Führung im WM-Klassement übernommen. Weltmeister Sebastien Ogier (Frankreich/Toyota), der in diesem Jahr nur noch bei ausgewählten Rennen an den Start geht, ist in Kroatien nicht dabei.