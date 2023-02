Umeå (SID) - Der Este Ott Tänak hat die Rallye Schweden gewonnen und die WM-Gesamtführung übernommen. Der Weltmeister von 2019 gewann mit seinem Ford den zweiten Lauf des Jahres vor dem Iren Craig Breen (Hyundai). Auf Anweisung seines südkoreanischen Teams hatte Breen, der in dieser Saison nur in Teilzeit fährt, eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe kassiert, um die Chancen seines Teamkollegen Thierry Neuville zu erhöhen. Der Belgier fuhr aber kurz vor der Ziellinie in eine Schneewand und wurde Dritter.

Titelverteidiger Kalle Rovanperä (Finnland/Toyota) belegte Rang vier und wartet in der noch jungen Saison weiter auf seinen ersten Erfolg. Zum Auftakt in Monte Carlo hatte der 22-Jährige Platz zwei hinter seinem Toyota-Teamkollegen Sebastien Ogier (Frankreich) belegt, der nur bei ausgewählten Stationen an den Start geht.

13 Läufe stehen in dieser Saison insgesamt auf dem Programm, und nach dreijähriger Pause kehrt auch Deutschland in den Rennkalender zurück - wenn auch nur als Teil der sogenannten Zentraleuropa-Rallye (26. bis 29. Oktober), die in Passau endet und auf dem Weg in die Drei-Flüsse-Stadt auch durch Tschechien und Österreich führt. Das Saisonfinale steigt Mitte November in Japan.