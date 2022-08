Köln (SID) - Der Este Ott Tänak hat bei der Rallye Belgien die Spitzenposition übernommen. Am Samstag profitierte der Hyundai-Pilot von einem Ausfall des bis dato in Führung liegenden Teamkollegen Thierry Neuville, der bei seinem Heimspiel die Kontrolle über seinen Wagen verlor und im Graben landete. Tänak geht mit einem Vorsprung von 8,2 Sekunden vor dem Briten Elfyn Evans (Toyota) in die abschließenden vier Wertungsprüfungen am Sonntag.

Mit einem Sieg kann Tänak seine theoretische Chance auf einen erneuten Gewinn der Weltmeisterschaft am Leben erhalten. Am Freitag war der WM-Führende Kalle Rovanperä aus Finnland nach einem schweren Unfall aussichtslos ans Ende des Klassements zurückgefallen. Er fährt aber noch mit, in der Hoffnung, bei der abschließenden Powerstage am Sonntag ein paar WM-Punkte zu erringen.

In der Fahrerwertung lag Rovanperä vor dem Start mit 198 Zählern deutlich vor Verfolger Tänak (104).