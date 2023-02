Köln (SID) - Die früheren Champions Rene Rast (Minden) und Marco Wittmann (Markt Erlbach) fahren auch 2023 in der DTM. Der dreimalige Meister Rast wird für das Team Schubert Motorsport an der Seite von Titelverteidiger Sheldon van der Linde (Südafrika) einen BMW M4 GT3 pilotieren. Wittmann, Meister 2014 und 2016, fährt ebenfalls einen BMW. Der Franke startet für das neue Team Project 1.

Der 36-jährige Rast wird allerdings nicht alle Rennen absolvieren können, weil sein Engagement in der Formel E für McLaren bei Terminkollisionen Vorrang genießt. In Zandvoort (24./25. Juni) wird ihn deswegen der Belgier Dries Vanthoor vertreten.

Die DTM wird 2023 erstmals unter dem Dach des ADAC ausgerichtet. Die Saison beginnt Ende Mai in Oschersleben. Bei 16 Rennen auf acht Stationen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden wird der Meister spätestens beim Saisonfinale am 21. und 22. Oktober in Hockenheim gekürt.