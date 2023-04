Leipzig (SID) - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben vorzeitig den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Die RB-Frauen profitierten vom 1:2 des FSV Gütersloh 2000 gegen den Ingolstadt 04" itemprop="name" />FC Ingolstadt am Sonntag. Mit 52 Punkten führt RB souverän das Klassement der 2. Bundesliga an. Am Sonntagabend (18.30 Uhr) bestreiten die Leipzigerinnen das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg.