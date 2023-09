Der ehemalige kanadische Springreiter Eric Lamaze (55) hat offenbar eine schwerwiegende Krebserkrankung erfunden. Wie zuerst das Reit-Fachmedium horsesport.com unter Berufung auf das zuständige Gericht berichtete, habe Lamaze dem "Ontario Superior Court of Justice" in Kanada gefälschte Unterlagen über seinen schlechten Gesundheitszustand vorgelegt. 2017 behauptete Lamaze erstmals, dass er an einem Gehirntumor erkrankt sei.

Hintergrund der Lüge sei demnach, dass der Olympiasieger von 2008 Gerichtstermine erschleppen wollte. Er war im Jahr 2010 beschuldigt worden, Pferde zu teuer verkauft zu haben. Kläger ist das Familienunternehmen "Iron Horse Farm inc." aus den USA.

Um Termine zu verschieben reichte Lamaze ärztliche Berichte über seinen Gesundheitszustand ein, die sich als gefälscht herausstellten. "Herr Lamaze hat versucht, das Gericht zu betrügen, indem er drei gefälschte Briefe eingereicht hat, die fälschlicherweise vorgeben, medizinische Berichte über den schlimmen Gesundheitszustand von Herrn Lamaze zu sein", zitierte horsesport.com den zuständigen Richter.

Lamaze wurde zunächst zu einer Zahlung von 32.400 US-Dollar verurteilt, um die Kosten des Klägers zu decken, die durch die versuchte Vertagung entstanden seien. Die Summe ist bis zum 29. September zu begleichen, zudem muss der Angeklagte bis zum 9. Oktober einen neuen Anwalt finden, da sein bisheriger Anwalt wegen eines Interessenskonfliktes seine Vertretung aufgab.

Sollte Lamaze den Forderungen nicht nachkommen, würde er die Anklage durch Versäumnis bestätigen. "Iron Horse" muss allerdings noch die Höhe des entstandenen Schadens nachweisen.