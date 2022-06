Hohenstein-Ernstthal (SID) - Bei ihrem Comeback nach drei Jahren haben die Fans beim Großen Motorrad-Preis von Deutschland am Sachsenring für einen historischen Rekord gesorgt. Insgesamt 232.202 Besucher und damit mehr als jemals zuvor kamen verteilt über drei Tage nach Hohenstein-Ernstthal, die bisherige Bestmarke stammte aus dem Jahr 2011 (230.133).

"Das Interesse am Motorrad-Grand-Prix war nie höher als in diesem Jahr, das haben mehr als 230.000 Besucher am Wochenende bei Deutschlands größtem Einzelsportevent bewiesen", sagte ADAC-Vorstand Lars Soutschka: "Wir haben an drei Tagen ein großartiges Motorsport-Festival mit begeisterten Fans erlebt. Das zeigt: Motorsport in Deutschland ist 'in'."

2020 war der Grand Prix wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden, im Vorjahr wurde hinter verschlossenen Türen ohne Publikum gefahren. Am Rennsonntag verfolgten diesmal 95.214 Fans, wie Marcel Schrötter ( Vilgertshofen) in der Moto2 Vierter wurde. Am Freitag kamen zum Training 50.786, am Samstag zum Qualifying 86.202 Zuschauer.

Bei den vergangenen zehn Auflagen beim Kultevent wurde die 200.000er-Marke siebenmal geknackt. Nur 2012 (195.695), 2017 (164.801) und 2018 (193.355) gelang dies nicht. - Die Zuschauerentwicklung im Überblick:

2022: 232.202 (Freitag: 50.786, Samstag: 86.202, Sonntag: 95.214)

2021: keine Zuschauer erlaubt

2020: Grand Prix abgesagt

2019: 201.162

2018: 193.355

2017: 164.801

2016: 212.411

2015: 211.588

2014: 209.408

2013: 204.491

2012: 195.695

2011: 230.133

2010: 224.668