Bei der großen Rennwoche vom 26. August bis 3. September auf der Galopprennbahn in Iffezheim werden rund 1,5 Millionen Euro an Rennpreisen ausgeschüttet. Es ist die bedeutendste Rennveranstaltung in der zweiten Saisonhälfte des deutschen Turfs und wird von Baden Galopp Sport veranstaltet.

Höhepunkt und Abschluss der Rennwoche ist der mit 400.000 Euro dotierte 153. Wettstar.de Grosser Preis von Baden als Gipfeltreffen zahlreicher deutscher Spitzengalopper. Derbysieger Fantastic Moon ist ein möglicher Starter. Insgesamt werden 50 Galopprennen auf Deutschlands internationaler Vorzeigerennbahn ausgetragen.

Am Auftaktwochenende wird in der 153. Austragung der Casino Baden-Baden Goldenen Peitsche der wichtigste Ehrenpreis des deutschen Rennsports vergeben.