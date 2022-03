Köln (SID) - Die deutschen Ringerinnen dürfen sich bei der EM in Budapest über die ersten drei Medaillen für das DRB-Team freuen. Elena Brugger (Adelhausen) gewann am Donnerstagabend das kleine Finale in der Klasse bis 59 kg und sicherte sich Bronze. Zudem zogen Anna Schell (Unterföhring/72 kg) sowie Luisa Niemesch (Weingarten/62 kg) ins Finale ein und kämpfen am Freitag um Gold.

Brugger besiegte im Bronze-Duell Alyona Kolesnik aus Aserbaidschan, gegen die sie am Vortag noch verloren hatte, glatt mit 9:0. Lisa Ersel (Berlin/50 kg) und Anastasia Blayvas (Leipzig/55 kg), die ebenfalls das kleine Finale erreicht hatten, kassierten am vierten Wettkampftag hingegen Niederlagen.

Die WM-Dritte Schell bezwang im Halbfinale Kendra Dacher aus Frankreich und bekommt es nun im Gold-Duell mit der Türkin Buse Tosun zu tun. Niemesch setzte sich in der Vorschlussrunde gegen die Ukrainerin Ilona Prokownjuk durch, im Finale wartet auf sie Taybe Yusein aus Bulgarien.