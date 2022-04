Köln (SID) - Ringerin Anna Schell hat bei den Europameisterschaften in Budapest triumphiert. Die WM-Dritte aus Unterföhring setzte sich am Freitag im Finale der Klasse bis 72 kg gegen die Türkin Buse Tosun durch. Luisa Niemesch (Weingarten/62 kg) mit Silber und Sandra Paruszewski (Sulgen/57 kg) mit Bronze rundeten einen erfolgreichen fünften Wettkampftag des Deutschen Ringer-Bunds (DRB) ab.

Schell lag im Gold-Duell gegen Tosun schnell mit 0:2 zurück, dann nutzte die 28-Jährige eine Situation im Bodenkampf zum Schultersieg. Niemesch war in ihren Kampf gegen die Olympia-Dritte Taybe Yusein aus Bulgarien mit 0:7 chancenlos. Paruszewski bezwang die Polin Anzhelina Lysak knapp mit 4:2. Bereits am Donnerstag hatte Elena Brugger (Adelhausen/59 kg) die Bronzemedaille gewonnen.

Bei den Männern kämpfen Etienne Kinsinger und Franz Richter am Samstag um Bronze. Kinsinger trifft in der Klasse bis 63 kg auf den Ukrainer Alexander Chruschyn. Richter tritt gegen den Sieger des Duells in der Hoffnungsrunde der Klasse bis 130 kg zwischen Stepan David aus Tschechien und dem Finnen Konsta Mäenpää an.