Roland Schwarz (Gewichtsklasse bis 82 kg) und Christopher Kraemer (60 kg) dürfen am letzten Tag der EM in Zagreb noch auf Bronze hoffen.

Die Griechisch-Römisch-Ringer Roland Schwarz (Gewichtsklasse bis 82 kg) und Christopher Kraemer (60 kg) dürfen am letzten Tag der Europameisterschaften in Zagreb noch auf Bronze hoffen. Weil ihre Bezwinger am Samstag jeweils den Endkampf erreichten, dürfen beide am Sonntag in der Hoffnungsrunde nochmals auf die Matte.

Die EM ist für die deutschen Ringerinnen und Ringer eine Standortbestimmung auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Bislang hat der Deutsche Ringer-Bund (DRB) in der kroatischen Hauptstadt vier Bronzemedaillen gewonnen.

Langjährige Leistungsträgerinnen und Leistungsträger wie Frank Stäbler, Aline Rotter-Focken, Denis Kudla und Eduard Popp hatten ihre Karrieren nach Tokio 2021 beendet. Ex-Weltmeister Stäbler ist zumindest als mentale Verstärkung des Teams in Zagreb dabei.