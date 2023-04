Annika Wendle und Sandra Paruszewski haben am dritten Tag der Europameisterschaften in Zagreb den Einzug ins kleine Finale geschafft.

Die Freistilringerinnen Annika Wendle und Sandra Paruszewski haben am dritten Tag der Europameisterschaften in Zagreb den Einzug ins kleine Finale geschafft. Wendle erreichte in der Klasse bis 55 kg ebenso den Kampf um Bronze wie Paruszewski in der Klasse bis 59 kg. Die Medaillen werden jeweils am Donnerstag vergeben.

Wendle startete zu Beginn der Frauen-Wettkämpfe mit zwei Schultersiegen ins Turnier, ehe sie im Halbfinale der Ungarin Erika Bognar unterlag. Gegnerin um Kampf um Edelmetall wird die Französin Tatiana Debien.

Paruszewski, die schon im Vorjahr EM-Bronze geholt hatte, unterlag im Viertelfinale Julija Tkach. Da die Ukrainerin aber den Finaleinzug schaffte und zudem nur eine kleine Teilnehmerzahl am Start ist, geht es für Paruszewski am Donnerstag gegen Aljona Kolesnik ( Aserbaidschan) direkt um Bronze.

Niklas Stechele (bis 61 kg) setzte derweil bei den Männern den Schlusspunkt unter die Freistilwettkämpfe. Nach einer 0:11-Niederlage am Vortag gegen Weltmeister Zelimkhan Abakarov ( Albanien) ging es für den Westendorfer in der Hoffnungsrunde gegen Taras Markowitsch weiter, dort verlor er gegen den Ukrainer aber klar und schied aus.