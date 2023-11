Bei den World University Games 2025 an Rhein und Ruhr wird erstmals in der Geschichte der Welthochschulspiele ein Para-Sport ausgetragen.

Bei den World University Games 2025 an Rhein und Ruhr wird erstmals in der Geschichte der Welthochschulspiele ein Para-Sport ausgetragen. Im Düsseldorfer Arena-Sportpark werden die Wettbewerbe der Männer und Frauen im 3x3 Rollstuhlbasketball stattfinden, wie die Organisatoren des Multisportevents mitteilten. Sie sehen darin einen "positiven Schritt zur Förderung von Inklusion und Vielfalt im internationalen Universitätsport", sagte Jing Zhao, Direktorin der Sommerspiele.

Thorsten Hütsch, Sportdirektor beim Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (adh), dem Ausrichter der Spiele, begrüßte das "wichtige Signal für den Hochschulsport", das er mit dem Auftrag verbunden sieht, "zukünftig ein inklusives Angebot auch innerhalb der Hochschulmeisterschaften zu schaffen".

Die World University Games 2025 finden in Düsseldorf, Bochum, Essen, Duisburg und Mülheim/Ruhr statt. 10.000 Athleten und Delegierte aus 170 Nationen werden in die Region erwartet, zwischen 10.000 und 15.000 Freiwillige sollen an der Veranstaltung, deren Budget 150 Millionen Euro beträgt, mitarbeiten. Das Programm besteht aus 18 Sportarten. Bereits 1989 hatte Duisburg die Universiade ausgerichtet.