Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland und Free-TV-Anbieter RTL Deutschland haben eine engere Kooperation und eine strategische Content-Partnerschaft angekündigt. Die Partnerschaft soll den Zuschauern von Sky Deutschland und RTL Deutschland noch mehr Live-Sport bieten.

Die im ersten Schritt auf zwei Jahre angelegte Partnerschaft sieht unter anderem vor, dass RTL sieben Formel-1-Rennen pro Saison live im Free-TV überträgt, zudem gibt es wöchentlich ein Spiel der Premier League bei RTL+ sowie drei Konferenzschaltungen der 2. Fußball-Bundesliga pro Saison auf RTL. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Sky Deutschland die Rechte an zwei Spielen der Europa League oder der Europa Conference League pro Spielwoche und kann seinen Abonnenten somit jeden Donnerstag weiteren Live-Sport anbieten.

"Die innovative Partnerschaft mit RTL ermöglicht es uns jetzt, noch mehr Zuschauern einige der spannenden Sporterlebnisse zu zeigen, die das brillante Team bei Sky Sport für sie bereithält. Sie bekommen damit einen Einblick in das komplette Angebot eines Abonnements", sagte Barny Mills, CEO von Sky Deutschland.

Der künftige CEO von RTL Deutschland, Stephan Schmitter, ergänzte: "Als Free-TV-Marktführer in Deutschland möchten wir unseren Zuschauern die besten Inhalte anbieten – sowohl auf RTL als auch bei unserem Streamingangebot RTL+. Die neue Content-Partnerschaft mit Sky ist der nächste große Schritt in Richtung unseres Versprechens 'All Inclusive Entertainment', da es unser Fiction- sowie unser Sportangebot rund um Fußball, American Football und Motorsport perfekt ergänzt."