Köln (SID) - Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat seine internationale Saison gleich mit einem Erfolg eingeläutet. Der 25-Jährige aus Frankfurt gewann beim Weltcup in Belgrad den Endlauf am Sonntag in 6:58,48 Minuten souverän vor dem Niederländer Melvin Twellaar (6:59,59).

Zeidler, der bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio als Favorit überraschend das Finale verpasst hatte, war in Serbien der einzige Teilnehmer des Deutschen Ruderverbandes ( DRV). Erst beim zweiten Weltcup vom 17. bis 19. Juni im Posen/Polen geht ein größeres deutsches Aufgebot an den Start.