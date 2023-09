Der deutsche Frauen-Doppelvierer hat bei der Ruder-WM in Belgrad problemlos das Halbfinale erreicht. Den Medaillenkandidatinnen Sarah Wibberenz, Frauke Hundeling, Pia Greiten und Tabea Schendekehl genügte im Vorlauf Rang zwei hinter den Niederlanden, um einen Umweg über den Hoffnungslauf zu verhindern. Weiter geht es am Donnerstag mit dem Kampf um den Finaleinzug.

Die übrigen Vorläufe in den olympischen Bootsklassen verliefen dagegen am Montag aus deutscher Sicht nicht wie gewünscht. Der Doppelvierer der Männer muss ebenso in den Hoffnungslauf wie die beiden Vierer, die Zwillinge Marion und Johanna Reichardt im Leichtgewichts-Doppelzweier, Lena Sarassa/Hannah Reif im Zweier und Leonie Menzel/Maren Völz im Doppelzweier.

Bei den Titelkämpfen in Serbien wird ein Großteil der Tickets für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris vergeben. Der DRV hofft darauf, mit sechs bis sieben Booten die Qualifikation zu schaffen. Um Medaillen in den olympischen Klassen geht ab Samstag. Titelverteidiger und Gold-Hoffnung Oliver Zeidler ist im Einer wieder am Mittwoch im Viertelfinale gefordert.