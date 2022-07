Der Deutschland-Achter hat am ersten Tag des Weltcup-Finals in Luzern seine erste Niederlage der Saison erlitten.

Köln (SID) - Der Deutschland-Achter hat am ersten Tag des Weltcup-Finals in Luzern seine erste Niederlage der Saison erlitten. Im Vorlauf belegte das stark verjüngte Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) den zweiten Platz hinter Australien, erreichte allerdings trotzdem direkt den Endlauf am Sonntag.

Einer-Weltmeister Oliver Zeidler fehlt in Luzern wegen einer Erkältung. Marc Weber ( Gießen) vertrat den 25-Jährigen aus Frankfurt als Vorlaufsieger bestens. Bei den Frauen gelang das gleiche Kunststück der 20-jährigen Alexandra Föster aus Meschede.

Saisonhöhepunkte sind die Heim-EM auf der Regattastrecke Oberschleißheim (11. bis 14. August) und die Weltmeisterschaften im tschechischen Racice vom 18. bis 25. September.