Köln (SID) - Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft auch ihr drittes Spiel verloren. In Neckarsulm musste sich das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann dem Nachbarn Niederlande mit 29:33 (15:26) geschlagen geben und schloss die Gruppe A mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz ab.

In der Platzierungsrunde trifft Aufsteiger Deutschland Anfang März zunächst auf den Dritten der Gruppe B - also Polen oder Belgien. Maximal Rang fünf ist nun für die "Schwarzen Adler" noch möglich, dafür müssten zwei Siege her. Die Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt fällt erst nach dem zweiten EM-Turnier im kommenden Jahr.

Die deutsche Mannschaft hatte Anfang des Monats zum Auftakt klar beim Seriensieger Georgien verloren (12:75). Danach gab es am vergangenen Sonntag in Heidelberg ein 14:32 gegen Spanien.