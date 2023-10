Der dreimalige Weltmeister Neuseeland hat bei der Rugby-WM in Frankreich das Viertelfinale erreicht. In ihrem letzten Vorrundenspiel gewannen die All Blacks gegen Uruguay überlegen 73:0 und übernahmen mit 15 Punkten die Führung in der Gruppe A vor den Franzosen. Damit können die All Blacks nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden.

Der unbesiegte Gastgeber Frankreich, der das Eröffnungsspiel gegen die Neuseeländer am 8. September 27:13 gewonnen hatte, spielt am Freitag zum Gruppenabschluss gegen Italien. Mit einem Sieg wären die Franzosen (derzeit 13 Punkte) Gruppensieger. Bei einer Niederlage gegen Italien (10) könnte Frankreich noch auf Platz drei zurückfallen und damit die Runde der besten acht verpassen. Für einen Sieg gibt es vier Punkte, für vier oder mehr Versuche in einem Spiel einen Bonuspunkt.

Bei den Neuseeländern, die 1987, 2011 und 2015 den Titel gewonnen haben, glänzte Damian McKenzie mit einem Versuch in jeder Halbzeit. Gegen Uruguay kamen die All Blacks auf elf Versuche, die imposante Offensiv-Stärke der Neuseeländer drückt sich in insgesamt 36 Versuchen und 240 Punkten in den vergangenen drei Partien aus - lediglich die Franzosen hielten die Männer in Schwarz zum Auftakt in Schach.