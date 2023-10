Argentinien ist als erstes Team ins Halbfinale der Rugby-WM in Frankreich eingezogen. Die Mannschaft von Headcoach Michael Cheika setzte sich am Samstag in der Runde der letzten Acht nach einer umkämpften Partie mit 29:17 (6:10) gegen Wales durch. Die Argentinier spielen am 20. Oktober gegen Neuseeland oder Irland um den Einzug ins Endspiel.

Das mit Spannung erwartete Duell der beiden Schwergewichte findet am späten Abend (21 Uhr/ProSieben Maxx und ran.de) statt. Die seit 17 Spielen ungeschlagenen Iren gehen als leichter Favorit in die Partie gegen die All Blacks, die sich nach einer kleinen Schwächephase aber wieder gefangen haben.

Wales erwischte in Marseille den besseren Start. Routinier Dan Biggar sorgte mit einem erhöhten Versuch und einem Strafkick für die ersten zehn Punkte. Dann aber schlugen Los Pumas in Person von Emiliano Boffelli zurück, der Außendreiviertel verwandelte vier Straftritte - kurz nach dem Seitenwechsel lagen die Südamerikaner erstmals vorn.

Nachdem die Waliser die Partie zwischenzeitlich erneut gedreht hatten, sorgten Joel Sclavi und Nicolas Sanchez mit zwei Versuchen in der Schlussphase für den dritten Halbfinaleinzug der Geschichte für Argentinien.