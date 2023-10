Der zweimalige Weltmeister Australien ist erstmals in der Geschichte der Rugby-WM in der Vorrunde gescheitert.

Der zweimalige Weltmeister Australien ist erstmals in der Geschichte der Rugby-WM in der Vorrunde gescheitert. Konkurrent Fidschi verlor zwar am Sonntagabend in Toulouse überraschend 23:24 (3:3) gegen Portugal, sicherte sich aber dennoch den noch fehlenden Punkt, um als Zweiter der Gruppe C das letzte Viertelfinal-Ticket zu ergattern. Eine Niederlage mit maximal sieben Punkten Unterschied ist bei der WM einen Zähler wert.

In der Runde der letzten acht trifft Fidschi, das zum dritten Mal nach 1987 und 2007 im Viertelfinale steht, auf England, den souveränen Sieger der Gruppe D. Fidschi hatte das Gruppenspiel gegen Australien am 17. September 22:17 gewonnen und damit den direkten Vergleich mit dem letztlich punktgleichen großen Nachbarn entschieden.

Den Gruppensieg hatte sich Wales gesichert, das im Viertelfinale auf Argentinien trifft. Die Südamerikaner schnappten sich ihr Ticket am Sonntag durch ein 39:27 gegen Japan. Das Viertelfinale wird am 14./15. Oktober gespielt, das Halbfinale steht am 20./21. Oktober, das Endspiel am 28. Oktober an. Begonnen hat die WM am 9. September.