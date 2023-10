Frankreichs Kapitän Antoine Dupont hat gut zweieinhalb Wochen nach seiner schweren Gesichtsverletzung bei der Rugby-WM Grünes Licht für Training mit Kontakt erhalten. Damit steigen die Chancen, dass der 26-Jährige am Sonntag im Viertelfinale gegen Südafrika wieder auflaufen wird.

Dupont hatte sich im Spiel gegen Namibia (96:0) am 21. September bei einem heftigen Zusammenprall den Oberkiefer sowie das Jochbein gebrochen und war tags darauf in Toulouse operiert worden. Der mit dem Eingriff betraute Chirurg erlaubte dem Weltspieler des Jahres 2021 nun den nächsten Schritt auf dem Weg zur Rückkehr. Das Training hatte Dupont bereits am 30. September wieder aufgenommen.