Vizeweltmeister England steht bei der Rugby-WM vorzeitig dank Schützenhilfe im Viertelfinale. Da Japan am Donnerstag in Toulouse/Frankreich 28:22 gegen Samoa gewann, haben die im Turnier noch ungeschlagenen Engländer Rang eins in der Gruppe D und damit einen Platz unter den besten acht Mannschaften sicher.

England (16 Punkte) trifft am 7. Oktober im letzten Gruppenspiel auf den Dritten Samoa (6). Japan (9) ist Zweiter und muss zum Abschluss Argentinien (4) schlagen, um sicher weiterzukommen.

England trifft im Viertelfinale auf den zweiten der Gruppe C. In dieser Staffel führt Wales (14) vor Fidschi und Australien (beide 6).