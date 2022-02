Köln (SID) - Vancouver-Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle ist begeistert vom Goldcoup von Katharina Hennig (Oberwiesenthal) und Victoria Carl (Zella-Mehlis) im Langlauf-Teamsprint bei den Olympischen Winterspielen in Peking. "Es ist der Wahnsinn, einfach fantastisch. Solche Medaillen, mit denen niemand rechnet, sind die allerschönsten. Die Mädels haben sich in den letzten Jahren sehr hart auf genau das Rennen vorbereitet. Dass es jetzt so aufgeht, ist unglaublich", sagte Sachenbacher-Stehle im Sport1-Gespräch.

Die Silbermedaille in der Staffel habe Hennig und Carl beflügelt. "Was einem in den meisten Fällen im Weg steht, ist der Kopf. Und nach dieser Medaille waren sie endlich frei im Kopf. Sie sind losgelöst von jedem Druck gelaufen, und das ist manchmal der Schlüssel zum Erfolg", sagte Sachenbacher-Stehle und fügte an: "Sie waren auf dem Punkt topfit und mental voll da."

2010 in Vancouver hatten Sachenbacher-Stehle und Claudia Nystad den Teamsprint gewonnen und damit den bis dato letzten deutschen Olympiasieg im Skilanglauf gefeiert.