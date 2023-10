Nach Pauline Schäfer-Betz hat sich auch Sarah Voss bei den WM in Antwerpen ein persönliches Startrecht für die Olympischen Spiele erturnt.

Nach Pauline Schäfer-Betz aus Chemnitz hat sich auch die Kölnerin Sarah Voss bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen ein persönliches Startrecht für die Olympischen Spiele in Paris erturnt. Dies geht aus einer offiziellen Mitteilung des Weltverbandes FIG hervor, die nach Abschluss der Welttitelkämpfe in der belgischen Hafenmetropole veröffentlicht wurde.

Ein drittes und letztes Olympiaticket wird der Deutsche Turner-Bund (DTB) nach zwei nationalen Qualifikationen im Juni kommenden Jahres vergeben. Die deutschen Kunstturnerinnen hatten als Riege bei der WM nur Rang 13 belegt und sind damit nicht zur Teilnahme am olympischen Mannschafts-Wettbewerb berechtigt.