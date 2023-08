Vincent Keymer unterlag Magnus Carlsen in der vierten Runde des World Cups in Baku. Wer weiterkommt entscheidet sich im Tiebreak am Freitag.

Deutschlands größtes Schachtalent Vincent Keymer hat nach seinem überraschenden Sieg gegen den früheren Weltmeister Magnus Carlsen einen zweiten Coup verpasst. Der 18-Jährige unterlag dem Norweger in der vierten Runde des World Cups in Baku, beim Stand von 1:1 muss der Tiebreak am Freitag über das Weiterkommen entscheiden.

Der an Nummer 32 gesetzte Keymer hatte den Weltranglistenersten Carlsen am Mittwoch erstmals in seiner Karriere bezwungen. Im zweiten Duell hätte dem Teenager ein Remis zum Erreichen des Achtelfinals gereicht, doch der topgesetzte Skandinavier schlug zurück.

Die deutsche Nummer eins der Frauen, Elisabeth Pähtz (Erfurt), errang bei dem prestigeträchtigen Turnier in der Hauptstadt Aserbaidschans gegen Weltmeisterin Ju Wenjun aus China auch im zweiten Duell ein Remis, Gleiches galt für Nationalspieler Rasmus Svane (Lübeck) gegen den Chinesen Wang Hao.

Die jeweils besten drei der 206 Teilnehmer im offenen Turnier und 103 Teilnehmerinnen im Frauenturnier qualifizieren sich für das Kandidatenturnier, in dem die Herausforderer für das WM-Match gegen den amtierenden Weltmeister Ding Liren ( China) beziehungsweise die amtierende Frauenweltmeisterin ermittelt werden.