Nationalspielerin Annmarie Mütsch hat Sexismus im internationalen Schachsport angeprangert. "Ich kenne im Schach fast keine Frau, die damit keine Erfahrungen gemacht hat", sagte die Internationale Meisterin dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

Die 21-Jährige, die in der Bundesliga für die Schachgesellschaft Solingen am Brett sitzt, hat sich deshalb einer Initiative von 14 französischen Spielerinnen angeschlossen und ebenso wie Ex-Weltmeisterin Zsuzsa Polgar aus Ungarn einen offenen Brief unterschrieben, der Sexismus im Schach scharf verurteilt.

Mittlerweile gibt es mehr als 100 Unterzeichnerinnen. Mütsch, die 2018 den WM-Titel "U16" gewann: "Es wäre schön, wenn jetzt mehr Frauen merken würden, dass sie darüber reden können, was ihnen passiert ist, und dass sie sich damit nicht unwohl fühlen müssen."