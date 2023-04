Jan Nepomnjaschtschi hat in der dritten Partie der Schach-WM in Astana seine Führung gegen Ding Liren erfolgreich verteidigt.

Köln (SID) - Jan Nepomnjaschtschi hat in der dritten Partie der Schach-WM in Astana seine Führung gegen Ding Liren erfolgreich verteidigt. Der Russe einigte sich am Mittwoch nach 30 Zügen mit seinem chinesischen Kontrahenten auf ein Remis, damit führt er nun 2:1. Bereits die Auftaktpartie am Sonntag war unentschieden geendet, durch seinen Sieg tags darauf erarbeitete sich Nepomnjaschtschi einen Vorsprung.

In Partie drei erspielte sich keiner der beiden Großmeister einen Vorteil. "Ich war mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Irgendwann habe ich versucht, auf Sieg zu spielen, aber ich konnte keinen Weg finden, mich durchzusetzen", sagte Ding: "Daher denke ich, dass ein Unentschieden ein anständiges Ergebnis für uns beide ist."

Besonderen Dank äußerte er an seine Unterstützer. "Meine Freunde halfen mir, mit meinen emotionalen Problemen fertig zu werden. Jetzt fühle ich mich auf der Bühne wohler", sagte Ding. Nach der ersten Partie hatte der Chinese von Konzentrationsschwierigkeiten berichtet und erklärt, dass er sich nach dem Wechsel in ein anderes Hotel deutlich wohler fühle. Zuvor war er im selben Haus untergebracht gewesen, in dem auch die Matches stattfinden.

"Nepo" und Ding spielen in Abwesenheit des wegen Motivationsproblemen fehlenden Dauerweltmeisters Magnus Carlsen um den Titel. Sollte nach den maximal 14 Partien ein Unentschieden stehen, gäbe es am 30. April einen Tiebreak. Außerhalb der maximal sieben Ruhetage wird täglich um 11.00 Uhr deutscher Zeit gespielt.