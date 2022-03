Lwiw (SID) - Während der Krieg im Osten der Ukraine und nahe der Hauptstadt Kiew wütet, versuchen die Schachfans in Lwiw die Tradition der Straßenspiele aufrecht zu erhalten. Auch der Großmeister und aktuelle ukrainische Meister Andrej Wolotkin mischt weiter mit. Er kündigte wenige Tage vor Beginn der Einzel-Europameisterschaft in Slowenien (ab 27. März) an, nicht gegen russische Gegner antreten zu wollen. Dies gelte, so lange der Krieg andauert.

"Während der Tötung unserer Zivilisten, unserer Frauen und Kinder und der Zerstörung unserer Städte halte ich das für logisch", sagte Wolotkin der Nachrichtenagentur AFP. Der internationale Schachverband FIDE hat bereits Turniere in Russland abgesagt und die russische Flagge von den Veranstaltungen verbannt. Aber der ukrainische Schachverband drängt laut AFP-Informationen auf ein totales Startverbot für russische Spieler "unter jeder Flagge oder ohne Flagge".

Am Montag war der russische Topspieler Sergej Karjakin wegen seiner offenen Unterstützung der Invasion für sechs Monate von Turnieren ausgeschlossen worden. Andere Spieler des Landes können jedoch vorerst weiter antreten.