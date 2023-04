Jan Nepomnjaschtschi hat in der neunten Partie der Schach-WM in Astana seine Führung erfolgreich verteidigt.

Jan Nepomnjaschtschi hat in der neunten Partie der Schach-WM in Astana seine Führung erfolgreich verteidigt. Im bislang längsten Spiel trennten sich der Russe und der Chinese Ding Liren wie bereits am Donnerstag mit einem Remis, damit führt "Nepo" nun mit 5:4.

Nach einem Tag Ruhepause findet das nächste Spiel am Sonntag (11 Uhr) statt. Für den Gesamtsieg werden 7,5 Punkte benötigt. Sollte nach 14 Spielen kein Sieger feststehen, wird dieser im Tiebreak ermittelt.

Nepomnjaschtschi eröffnete die Partie am Freitag, doch in fast sechs Stunden konnten weder er noch Ding sich einen signifikanten Vorteil erspielen. Das Remis nach 82 Zügen war folgerichtig.