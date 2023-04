Jan Nepomnjaschtschi hat in der achten Partie der Schach-WM in Astana seine Führung erfolgreich verteidigt.

Jan Nepomnjaschtschi hat in der achten Partie der Schach-WM in Astana seine Führung erfolgreich verteidigt. Der Russe trennte sich am Donnerstag mit einem Remis vom Chinesen Ding Liren und führt weiterhin mit einem Punkt. 4,5 zu 3,5 steht es nun zu Gunsten des 32-Jährigen.

Die nächste Partie wird am Freitag (11.00 Uhr) ausgetragen. Für den Sieg werden 7,5 Punkte benötigt. Steht nach 14 Partien kein Sieger fest, wird dieser im Tiebreak ermittelt.

Ding eröffnete am Donnerstag die Partie und setze Nepomnjaschtschi zunehmend unter Druck. Der wusste sich jedoch stets zu helfen und parierte jegliche Angriffsversuche seines Kontrahenten, sodass es nach 45 Zügen zum Remis kam.