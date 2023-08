Das deutsche Schachtalent Vincent Keymer ist beim World Cup in Baku am früheren Weltmeister Magnus Carlsen gescheitert. Am Mittwoch hatte der 18-Jährige Keymer noch die erste Partie des Duells gewonnen und den Norweger erstmals in seiner Karriere geschlagen, am Donnerstag glich Carlsen aus. Auch beim Tie-Break am Freitag behielt der Weltranglistenerste nun die Oberhand und zog ins Achtelfinale ein.

Die deutsche Nummer eins der Frauen sorgte derweil für eine Überraschung. Elisabeth Pähtz (Erfurt) schlug Weltmeisterin Ju Wenjun aus China und zog in die Runde der letzten 16 ein. Dort wartet nun die Ukrainerin Anna Musytschuk auf Pähtz.

Nationalspieler Rasmus Svane (Lübeck) scheiterte wie Keymer im Tie-Break. Er musste sich dem Chinesen Wang Hao 4:5 geschlagen geben.

Die jeweils drei besten Teilnehmer der beiden Turniere erhalten einen Startplatz beim Kandidatenturnier, bei dem die Gegner der amtierenden Weltmeister Ding Liren ( China) und Wenjun ermittelt werden.