Köln (SID) - Trotz der überraschenden Erfolge bei Olympia sieht Peter Schlickenrieder den deutschen Skilanglauf noch vor enormen Aufgaben. Dabei nimmt der Bundestrainer auch den Deutschen Skiverband (DSV) in die Pflicht. "Wenn man in einer Liga mit Nationen wie Norwegen oder anderen skandinavischen Ländern mitspielen will, muss man personell und finanziell investieren", sagte der 52-Jährige dem kicker.

Schlickenrieder forderte "große, auch personelle Veränderungen". Konkret müssten die Stützpunkte in Oberhof und Oberwiesenthal "dringend wieder zurück zu alter Stärke" gebracht werden: "Sonst werden wir es nicht schaffen, dauerhaft Weltspitze im Skilanglauf zu produzieren."

In Anlehnung an den Kommentar von TV-Reporter Jens-Jörg Rieck beim Gold-Triumph durch Katharina Hennig und Victoria Carl ("Hast du denn die Pfanne heiß?") meinte Schlickenrieder: "Wir haben eine Mörderaufgabe vor uns, damit die Pfanne im Skilanglauf auch heiß bleibt. Wir müssen uns ja ehrlich eingestehen, dass der Olympia-Erfolg so überhaupt nicht unserem normalen Leistungspotenzial entspricht."

Mit dem Sieg im Teamsprint sowie Silber durch die Staffel hatten die deutschen Skilangläuferinnen in Peking unerwartete Erfolge gefeiert.