Der ehemalige Schweizer Bundesliga-Star Andy Schmid hat mit großer Freude auf das Duell mit Deutschland im Eröffnungsspiel der Handball-EM 2024 reagiert. "Das ist einfach genial. Wir sind wirklich sehr, sehr glücklich darüber", sagte der langjährige Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen dem Mannheimer Morgen nach der Auslosung in Düsseldorf.

Am 10. Januar sollen mehr als 50.000 Fans in der Düsseldorfer Arena für einen Zuschauer-Weltrekord sorgen - die Kulisse, so hofft Schmid, soll auch die Eidgenossen anstacheln. "Für uns ist das fantastisch. Dem Schweizer Handball kann nichts Größeres passieren, als in Düsseldorf gegen Deutschland das Eröffnungsspiel einer Europameisterschaft vor 50.000 Zuschauern zu bestreiten", sagte der 39-Jährige.

Die Verantwortlichen des Deutschen Handballbundes (DHB) freuten sich ebenfalls über das Los, das der frühere Nationalspieler Dominik Klein am Mittwochabend zog. "Es geht perfekt los. Besser als mit der Schweiz hätten wir es nicht treffen können", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann und forderte eine Medaille: "Das muss bei einem Heim-Turnier das Ziel sein."

Bundestrainer Alfred Gislason war "sehr zufrieden" mit der Auslosung, die weiteren Gegner in Vorrundengruppe A sind Außenseiter Nordmazedonien (14. Januar) und Olympiasieger Frankreich (16. Januar). Mit der Schweiz habe man einen "guten Gegner" zu Beginn und insgesamt eine "schwere Gruppe" erwischt, sagte Gislason: "Jetzt geht die schöne Arbeit für mich los. Die Spiele auseinander zu nehmen, Szenen zu schneiden und eine Datenbank über die Gegner zu erstellen."

Für das Eröffnungsspiel sind bereits mehr als 40.000 Tickets verkauft. Die zweite Verkaufsphase mit Tageskarten startet am 31. Mai.