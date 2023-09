Weltmeister Dennis Schröder kommt wie zuvor angekündigt zum ersten Heimspiel der Basketball Löwen Braunschweig und hat sich für den Bundesliga-Auftakt eine Menge vorgenommen. "Ich habe einen special guest, vielleicht sogar zwei", sagte der Alleingesellschafter seines Heimatklubs in einem YouTube-Video, "wir planen das gerade, ich hoffe, dass das mit der Halftimeshow klar geht."

Am Freitag (18.30 Uhr/Dyn) starten die Niedersachsen in die Saison, Schröder ist gut drei Wochen nach dem WM-Coup des Nationalteams in Manila mittendrin statt nur dabei. "Am 29.9. bin ich in der VW Halle um 18.30 Uhr. Meine Löwen spielen gegen die EWE Baskets Oldenburg", sagte der 30-Jährige und wünschte sich ein ausverkauftes Haus: "Wir müssen diese Halle komplett voll kriegen. Das wird auch nochmal sehr, sehr krass." Schröder will versuchen "so viele Autogramme zu geben wie möglich".