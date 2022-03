Rennfahrer Marcel Schrötter will nach seinem Handbruch unbedingt beim Saisonauftakt der Motorrad-WM am Wochenende in Katar antreten.

Köln (SID) - Rennfahrer Marcel Schrötter will nach seinem Handbruch unbedingt beim Saisonauftakt der Motorrad-WM am Wochenende in Katar antreten. "Ich bin zuversichtlich, dass ich in starten kann. Wir versuchen in jedem Fall alles zu tun, um meine Teilnahme möglich zu machen", sagte der 29-Jährige aus Vilgertshofen mit Blick auf das Rennen am Sonntag (14.20 Uhr MEZ/ServusTV und DAZN).

Schrötter war Anfang der vergangenen Woche bei Tests in Portimao/Portugal gestürzt und hatte sich eine Fraktur am kleinen äußeren Mittelhandknochen der linken Hand zugezogen. Die folgende Operation in Barcelona war erfolgreich.

"Hinter mir liegt eine turbulente Woche mit dem Sturz, dem Bruch und der Operation", sagte Schrötter. Der Moto2-Fahrer, einziger Deutscher in der WM, spürt, "wie es jeden Tag ein klein wenig besser wird. Ich bin happy mit der Situation, denn es hätte uns schlimmer treffen können."

Schrötter trägt eine Schiene, "sodass die Hand nicht die ganze Kraft aufbringen und Stöße abdampfen muss. Ich freue mich auf Katar, auch wenn ich nicht zu einhundert Prozent fit bin. Ich denke, dass es uns gelingen kann, trotz Verletzung, ein gutes Ergebnis einzufahren."