Köln (SID) - Nach seinem folgenschweren Sturz bei Testfahrten in Portugal ist Motorrad-Pilot Marcel Schrötter erfolgreich an seiner linken Hand operiert worden und peilt weiter die Teilnahme am Saisonauftakt (6. März) an. "Ich hoffe sehr, dass ich in Katar an den Start gehen kann. Das ist mein festes Ziel", sagte der Moto2-Fahrer.

Schrötter war am Montag in Portimao zu Fall gekommen und hatte sich eine Fraktur am kleinen äußeren Mittelhandknochen der linken Hand zugezogen. Der Bruch wurde in Barcelona operativ versorgt, Schrötter reiste am Mittwoch nach Hause.

"Ursprünglich hatten sie geplant, eine Platte zur Fixierung zu verwenden, weil der Bruch aus kleineren Teilen bestand. Aber letztendlich konnte alles mit zwei Schrauben erledigt werden, was positiv ist", sagte Schrötter. Der 29-Jährige ist auch in diesem Jahr der einzige deutsche WM-Starter. Der Rennfahrer aus Vilgertshofen steht vor seiner elften Saison in der Moto2.