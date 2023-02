Köln (SID) - Nach seinem Wechsel in die Supersport-WM startet Motorrad-Pilot Marcel Schrötter mit Zurückhaltung beim Auftaktwochenende auf Phillip Island/Australien. "Die Umstellung wird noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Auch wenn es noch Aufholbedarf gibt, bin ich froh, dass die Rennen beginnen", sagte der 30-Jährige aus Vilgertshofen.

Schrötter hat die Moto2-Weltmeisterschaft verlassen und fährt nun für das Team MV Agusta Reparto Corse in der WM für seriennahe Maschinen. "Die MV Agusta ist nicht einfach zu fahren", so Schrötter, und auch die Reifen sind eine ganz andere Welt." Er brauche unbedingt "mehr Runden, denn unsere Vorbereitung war nicht gerade üppig."

Für den Oberbayern geht es zunächst vor allem darum, sich an die neuen Bedingungen anzupassen. "Ich bin mir sicher, dass wir im Laufe des Wochenendes weitere Schritte machen werden", sagte Schrötter, "die Rennen werden auf jeden Fall dazu beitragen, dass wir uns Stück für Stück verbessern. Das Maximum herauszuholen, ist das primäre Ziel, zumal die Saison sehr lang ist."

Schrötter ist nach zehn Jahren und 181 Rennen in der Moto2 in die weniger bedeutende Supersport-WM gegangen. Am Samstag steht das erste Rennen an, am Sonntag (beide 04.30 Uhr MEZ) das zweite.