Fürstenfeldbruck (SID) - Radprofi Max Walscheid hat bei den Europameisterschaften in München einen Podestplatz klar verpasst. Beim Einzelzeitfahren in Fürstenfeldbruck belegte der 29-Jährige am Mittwoch nach einem Sturz den 25. Platz und lag dabei deutlich hinter dem neuen Champion Stefan Bissegger aus der Schweiz. Silber ging nach zuvor zwei EM-Erfolgen nacheinander an Bisseggers Landsmann Stefan Küng vor Weltmeister Fillip Ganna (Italien). Miguel Heidemann kam als zweiter deutscher Starter auf den 16. Rang.

Zuvor waren bereits die Frauen auf dem 24 Kilometer langen Rundkurs an den Start gegangen. Lisa Brennauer verpasste dabei in ihrem letzten Zeitfahren eine Medaille deutlich und belegte beim Sieg der Schweizer Titelverteidigerin Marlen Reusser den zwölften Platz. Lisa Klein fuhr auf Rang 22.

Am Sonntag gehen die Rad-Wettbewerbe mit dem Straßenrennen der Frauen zuende. Die knapp 130 Kilometer führen die Athletinnen von Landsberg am Lech im Süden von München über den Starnberger See zum Odeonsplatz im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt.