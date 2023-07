Die Europameister Isabel Gose und Lukas Märtens sind erfolgreich in die deutschen Schwimm-Meisterschaften gestartet. Nachdem sich das Paar am Donnerstagvormittag mit der Mixed-Staffel des SC Magdeburg den Titel über 4x200 m Freistil gesichert hatte, gewann Märtens am Nachmittag in Berlin auch über 200 m Rücken (1:58,26 Minuten). Gose holte Gold über 1500m Freistil (15:56,80 Minuten).

"Es ist ein super Wettkampf, um mal ein paar andere Strecken auszuprobieren", sagte Freistilspezialist Märtens, der bei der DM noch über 100 m Rücken startet, nach seinem Triumph: "Es hat ganz gut geklappt."

Zuvor hatte sich der 21-Jährige gemeinsam mit seiner Freundin Gose, seiner Schwester Leonie Märtens und Marius Zobel zum Auftakt in 7:41,84 Minuten den Sieg mit der Freistil-Staffel gesichert. Für Märtens, der wie Gose bei der vergangenen EM über 400 m Freistil Gold gewonnen hatte, war es der erste deutsche Meistertitel gewesen.

Über die 100 m Schmetterling setzte sich der südafrikanische Schwimm-Star Chad le Clos durch, der für die SG Frankfurt startet und deshalb an den deutschen Meisterschaften teilnimmt. Der Olympiasieger von 2012 setzte sich in 52,11 Sekunden vor Marius Kusch (Essen/52,30 Sekunden) durch.

Bei den Frauen gewann Angelina Köhler über die gleiche Distanz (57,95 Sekunden) vor Lisa-Marie Finger (1:00,34 Minuten). Die Berlinerinnen werden wie Märtens und Gose bei der in der kommenden Woche beginnenden WM im japanischen Fukuoka (14. bis 30. Juli) teilnehmen. Olympiasieger Florian Wellbrock verzichtet vor dem Saisonhöhepunkt auf die DM.