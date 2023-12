Die Schwimm-Europameisterschaften finden im kommenden Jahr in Serbien statt.

Die Schwimm-Europameisterschaften finden im kommenden Jahr in Serbien statt. Das gab der europäische Verband LEN am Freitag bekannt. Die Wettkämpfe im Freiwasser, Synchronschwimmen, Becken und Wasserspringen werden vom 10. bis 23. Juni 2024 in der Hauptstadt Belgrad ausgetragen.

Die EM solle laut LEN den Athletinnen und Athleten die Gelegenheit geben, sich weiter auf die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) vorzubereiten und sich für diese noch zu qualifizieren. Der Qualifikations-Zeitraum endet am 23. Juni, dem letzten Tag der EM.

Ursprünglich war Kasan als Gastgeber vorgesehen. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine war ein neuer Austragungsort gesucht worden.