Lido di Ostia (SID) - Fünf Stunden nach ihrem Triumph über die olympischen 10 km hat Freiwasser-Europameisterin Leonie Beck bei der Schwimm-EM in Rom mit der gemischten Staffel eine weitere Medaille deutlich verpasst. Zusammen mit Lea Boy, Linus Schwedler und Oliver Klemet schwamm die 25-Jährige am Lido di Ostia nach 1:00:43,8 Stunden über 4x1250 m auf den fünften und letzten Platz. Gold ging an Italien vor Ungarn und Frankreich.