Rom (SID) - Das Programm der Freiwasserwettbewerbe bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom ist erneut verändert worden. Der europäische Verband LEN setzte nach der Absage der Rennen am Donnerstag und Freitag wegen starker Winde und hoher Wellen die zunächst gestrichene gemischte Staffel doch wieder an.

Der Teamwettbewerb über 4x1500 m soll zum Abschluss am Sonntag (16.00 Uhr) am Lido di Ostia ausgetragen werden. Zuvor stehen am Samstag die 5 km (10.00 Uhr) und der Marathon über 25 km (14.00 Uhr) sowie am Sonntag die olympischen 10 km (10.00 Uhr) jeweils parallel für Männer und Frauen auf dem Programm.