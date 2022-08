Medaillenkandidatin Isabel Gose hat einen erfolgversprechenden Start bei der Schwimm-EM in Rom hingelegt.

Rom (SID) - Medaillenkandidatin Isabel Gose hat einen erfolgversprechenden Start bei der Schwimm-EM in Rom hingelegt. Die 20-Jährige zog zum Auftakt der Beckenwettbewerbe im Foro Italico souverän als Vorlaufzweite ins Finale über 800 m Freistil am Freitag (19.27 Uhr) ein. "Ich wollte kontrolliert vorneweg schwimmen, das habe ich gemacht", sagte Gose, die ihre erste internationale Medaille auf der Langbahn anpeilt: "Ich will mir meinen Traum erfüllen, den ich mir bei der WM nicht erfüllen konnte."

Gose, Dritte bei der Kurzbahn-EM im vergangenen Jahr, war bei der WM in Budapest vor sieben Wochen als Sechste zweitbeste Europäerin hinter der Italienerin Simon Quadarella. Über 400 m war die Magdeburgerin als Fünfte sogar schnellste Schwimmerin aus Europa.

Edelmetall in Reichweite ist für Vizeweltmeister Lukas Märtens schon am Abend (19.04 Uhr) mit der 4x200-m-Freistilstaffel. "Im Finale wird noch mal alles neu durchgemischt", sagte der 20-Jährige nach Platz drei im Vorlauf zusammen mit Timo Sorgius (Leipzig), Henning Mühlleitner (Neckarsulm), Poul Zellmann (Hannover): "Wir können alle noch einen Ticken schneller, die anderen aber auch. Deswegen dürfen wir auf keinen Fall sagen: Wir haben eine Medaille sicher."

Wie Olympiasieger Florian Wellbrock hatte sich der Magdeburger nach der WM mit Corona infiziert, hatte aber weniger starke Symptome und konnte relativ schnell wieder ins Training einsteigen. Nach Silber in Budapest hat Märtens erneut eine Medaille über 400 m im Blick: "Ich schätzte sie als machbar ein."

Deutlich weiter weg von der Spitze war die Frauenstaffel mit Chiara Klein (Potsdam), Josephine Tesch (Berlin), Zoe Vogelmann ( Heidelberg), Julia Mrozinski (Wiesbaden), die sich als Sechste für den Endlauf qualifizierte. Ins Halbfinale zog Lucas Matzerath ( Frankfurt/Main) über 100 m Brust ein. Als Vorlaufelfter war der WM-Sechste aber gar nicht zufrieden: "Das war schlechter als erwartet."

Sonnele Öztürk (Spandau) kam als 15. über 200 Rücken weiter, ebenso Freiwasser-Weltmeisterin Leonie Beck ( Würzburg) als Achte über 800 m Freistil. Marius Zobel ( Magdeburg) schied dagegen als 14. über 400 m Lagen aus, Celine Rieder (Neckarsulm) als 15. über 800 m.