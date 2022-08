Isabel Gose hat bei der Schwimm-EM in Rom ihre dritte Medaille im Visier.

Rom (SID) - Isabel Gose hat bei der Schwimm-EM in Rom ihre dritte Medaille im Visier. Nach Silber über 800 und Bronze über 200 m Freistil zog die WM-Fünfte als Vorlaufschnellste ins Finale über 400 m ein. In 4:06,10 Minuten war die 20-Jährige fast drei Sekunden schneller als die italienische 800-m-Europameisterin Simona Quadarella. Bei der WM vor sieben Wochen war die 20-Jährige als Fünfte beste Europäerin.

"Ich wollte einen soliden Vorlauf machen, schön kontrolliert mein eigenes Ding schwimmen. Ich hatte die Zeiten im Blick", sagte Gose, die nach zwei Tagen Pause wieder an den Start gegangen war: "Mental ist ein bisschen schwierig, weil man weiterschwimmen möchte. Aber um dem Körper ein bisschen Ruhe zu gönnen, war das richtig so." Ihre Ausgangsposition im Endlauf am Abend (18.44 Uhr) gefällt ihr: "Die Mittelbahnen im Finale haben mir ganz gut getan, weil man da schön alle im Blick hat."

Ihr Freund Lukas Märtens war in 3:47,38 Minuten auf derselben Strecke Vorlaufzweiter. Der WM-Zweite von Budapest zählt nach Silber über 800 m ebenfalls zu den Favoriten. "Wenn es für Gold reicht, bin ich froh", sagte der 20-Jährige, "aber unnötig Druck baue ich mir auch nicht auf." Schneller war nur sein Teamkollege Henning Mühlleitner. Der Olympiavierte aus Neckarsulm (3:46,79) setzte "ein Häkchen" nach dem Vorlauf, "man musste schon ein bisschen Gas geben".

Ins 400-m-Finale zog auch Julia Mrozinski (Wiesbaden) als Fünfte ein. Dagegen schieden Lara Seifert (Magdeburg) als 18. und Celine Rieder (Neckarsulm) als 25. sowie Sven Schwarz (Hannover) als Zehnter bereits im Vorlauf aus.

Die Sprint-Bronzemedaillengewinner Ole Braunschweig (Berlin) und Lucas Matzerath (Frankfurt/Main) schwammen mit Björn Kammann (Hamburg) und Peter Varjasi (Erlangen) als Siebte in den Endlauf der 4x100-m-Lagenstaffel. Das Frauenquartett mit Johanna Roas, Nele Schulze (beide Berlin), Bente Fischer (Neckarsulm) und Angelina Köhler (Hannover) erreichte als Achte ebenfalls das Finale.