Rom (SID) - Vizeweltmeister Lukas Märtens hat mit der 4x200-m-Freistilstaffel die erste Medaille für die deutschen Schwimmer bei der EM in Rom deutlich verpasst. Der 20-Jährige aus Magdeburg landete zusammen mit Poul Zellmann (Hannover), Henning Mühlleitner (Neckarsulm) und Timo Sorgius (Leipzig) in 7:13,58 Minuten auf dem siebten Platz. Zu Bronze fehlten rund sechseinhalb Sekunden. Gold ging an Ungarn (7:05,38) vor Italien (7:06,25) und Frankreich (7:06,97).

Das junge Frauen-Quartett mit Julia Mrozinski (Wiesbaden), Zoe Vogelmann ( Heidelberg), Chiara Klein (Potsdam) und Isabel Gose ( Magdeburg) kam in 7:59,89 Minuten auf Rang fünf. Der WM-Sechste Lucas Matzerath ( Frankfurt/Main) zog als Siebter über 100 m Brust ins Finale ein, Sonnele Öztürk (Spandau) dagegen verpasste als 15. den Endlauf über 200 m Rücken deutlich.