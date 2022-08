Rom (SID) - Nach Platz sieben im Solo hat Synchronschwimmerin Marlene Bojer im Duett mit Michelle Zimmer bei der EM in Rom eine weitere deutsche Bestleistung erzielt. Das Duo aus München und Berlin kam in der Freien Kür mit 83,6667 Punkten auf Rang acht, die beste deutsche Platzierung bei einer EM in dieser Disziplin. Gold ging an Maryna und Wladyslawa Alexijiwa aus der Ukraine.