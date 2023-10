Lukas Märtens hat vor dem Schwimm-Weltcup in Berlin bereits die nächsten Highlights im Blick. Die Olympischen Spiele in Paris sowie die WM 2024 in Doha "spielen natürlich im Hinterkopf schon eine Rolle", sagte der Europameister dem SID. Der Wettkampf in der Hauptstadt (6. bis 8. Oktober) sei dafür "ein erster Formcheck".

In der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark wolle das Team des Deutschen Schwimm-Verbandes ( DSV) "auf jeden Fall einen ordentlichen Wettkampf abliefern" und sich "gut vor heimischer Kulisse präsentieren", sagte der 21-Jährige.

Das WM-Debakel spielt für Märtens keine große Rolle mehr. Im japanischen Fukuoka hatte der Magdeburger mit Bronze über 400 m Freistil die einzige Medaille für die deutschen Beckenschwimmer geholt. So schlecht hatte die DSV-Auswahl noch nie bei einer WM abgeschnitten. "Es ist ein Prozess. Man darf nicht denken, dass alles einfach auf Knopfdruck funktioniert und die Medaillen nur so regnen", sagte Märtens.

"Es wird immer an Medaillen und Rekorden gemessen. Aber wir sind noch ein sehr junges Team. Da sind auch unerfahrene Leute dabei, die das erste Mal bei einer WM dabei waren", sagte Märtens und räumte ein: "Es wäre natürlich schön, wenn ein, zwei Medaillen mehr rausgesprungen wären."