Berlin (SID) - Schwimm-Europameisterin Isabel Gose und Sarah Wellbrock sind beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin zum Abschluss auf das Podium geschwommen. Gose sicherte sich am Sonntag über die 800 m Freistil in 8:14,88 Minuten den Sieg vor Wellbrock, Olympiadritte über 1500 m. Die 28-Jährige, die in der Hauptstadt ihr Comeback auf der internationalen Bühne gegeben hatte, schlug als Zweite an (8:23,07).

"Zwischendrin hat es doch ganz schön wehgetan, aber ich denke, das konnte ich hinten raus ganz gut retten", sagte Gose. Die 20-Jährige war auf fünf Strecken an den Start gegangen und hatte am Freitag Weltcup-Bronze über 400 m gewonnen. Im August hatte sich Gose auf der Langbahn EM-Gold über diese Distanz gesichert und war über die 800 m Vize-Europameisterin geworden.

Wellbrock, die den deutschen Kurzbahn-Rekord hält (8:08,02) war nach ihrer "langen Pause mit der Zeit sehr zufrieden", auch "wenn es weit über meiner Bestzeit ist". Zuletzt hatte sie auf internationale Toprennen verzichtet, um sich auf ihr Jurastudium zu konzentrieren.

Ex-Weltmeister Marco Koch belegte über die 200 m Brust den zweiten Platz (2:05,75) und verpasste den Sieg hinter Nic Fink (USA/2:05,74), der über die Strecke im vergangenen Jahr WM-Gold gewonnen hatte, denkbar knapp.

Am Vormittag schloss Europameister Lukas Märtens (400 m Freistil) in 1:46,70 Minuten über die 200 m Freistil die Wettkämpfe auf Rang 26 ab, Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock belegte Platz 42 (1:48,72). Am Tag zuvor hatte der 25-Jährige auf seiner Paradestrecke 1500 m triumphiert.

Auf die WM in Melbourne, die vom 13. bis 18. Dezember ebenfalls auf der 25-m-Bahn ausgetragen wird, verzichten Märtens, Gose und das Ehepaar Wellbrock. "Da würde zu viel Training wegbrechen", erklärte Florian Wellbrock, der wie Märtens und Gose zuletzt die Grundausbildung für die Sportfördergruppe der Bundeswehr absolviert hatte.