Singapur (SID) - Die Schwimm-WM 2025 wird wegen Russlands Angriffskriegs in der Ukraine nicht in Kasan stattfinden. Wie der Weltverband World Aquatics am Donnerstag mitteilte, übernimmt Singapur die Rolle des Gastgebers. Der Stadtstaat wird somit das erste südostasiatische Land, das die Weltmeisterschaften austrägt.

Ein genauer Zeitraum der Wettkämpfe im Schwimmen, Wasserspringen, Freiwasserschwimmen, Synchronschwimmen sowie Wasserball steht noch nicht fest. Zuvor hatte World Aquatics im vergangenen Jahr Kasan bereits die Ausrichtung der Junioren-WM entzogen. Es werde kein weiteres Event in Russland veranstaltet, sollte "diese massive Krise andauern", hieß es damals vonseiten des Weltverbandes.